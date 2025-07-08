России, Новой Зеландии и Северной Америке грозит серьезная катастрофа

Ученые из США считают, что таяние ледников и ледяных шапок в результате глобального потепления может спровоцировать серию мощных извержений вулканов в Северной Америке, Новой Зеландии и России. Об этом сообщает Live Science.

Таяние льда ослабляет давление на подземные магматические очаги и повышает вероятность извержений. Этот процесс ранее наблюдался в Исландии на границе тектонической плиты. Новое исследование, проведенное в Чили, стало одной из первых работ, подтвердивших всплеск вулканизма на континенте в прошлом - после окончания последнего ледникового периода.

Исследование возглавлял Пабло Морено-Йегер из Висконсинского университета в Мадисоне (США). Оно включало в себя разбивку лагеря высоко в Андах, среди действующих и спящих вулканов.

Ученые обратили особое внимание на вулкан Мочо-Чошуэнко. Они использовали радиоизотопное датирование для оценки возраста вулканических пород, образовавшихся до, во время и после последнего ледникового периода, когда Патагонский ледяной щит толщиной 1500 метров покрывал эту территорию.

Анализ минералов в породах также выявил глубину и температуру, при которых они образовались. Эти данные показали, что толстый ледяной покров подавлял объем извержений между 26-ю тысячами и 18-ю тысячами лет назад, что позволило большому резервуару магмы образоваться на глубине в 10-15 километров под поверхностью.

После того как лед растаял, примерно 13 тысяч лет назад, давление на магматическую камеру было сброшено, газы в жидкой или расплавленной породе расширились, и начались взрывные извержения.

«Мы обнаружили, что после освобождения от ледника вулкан начинает извергаться гораздо чаще», - подчеркнул Морено-Йегер.

По мнению ученых, наибольший риск извержений существует в Западной Антарктиде, где под толстым слоем льда спят не менее сотни вулканов. Весьма вероятно, что этот лед будет потерян в ближайшие десятилетия и столетия.

Извержения вулканов могут на время охладить Землю, выбрасывая в атмосферу отражающие солнечный свет частицы. Однако продолжительные извержения выбросят в атмосферу значительные объемы парниковых газов, включая углекислый газ и метан. Это еще больше нагреет планету и создаст порочный круг, в котором повышение температуры приводит к таянию льда, дальнейшим извержениям и еще большему глобальному потеплению.