Германия потребовала удалить DeepSeek из Apple Store и Google Play

Уполномоченный по защите данных и свободе информации Берлина Майке Камп потребовала от Google и Apple удалить из своих магазинов приложений популярный ИИ-сервис DeepSeek. Причиной стало нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR) и незаконная передача пользовательских данных в Китай. Об этом сообщает издание PC Gamer.

© Газета.Ru

В официальном заявлении регулятора говорится, что DeepSeek не смог предоставить убедительных доказательств того, что данные европейских пользователей в КНР защищены на уровне, эквивалентном европейскому. Подчеркивается, что китайские власти имеют широкие права доступа к персональной информации, хранящейся у местных компаний, а у самих пользователей в Китае отсутствуют эффективные средства правовой защиты, гарантированные в ЕС.

Нынешнее требование последовало после того, как ранее Камп безуспешно призывал DeepSeek добровольно уйти с немецкого рынка или изменить свою политику обработки данных.

Удаление приложения не произойдет немедленно, так как Google и Apple должны сначала рассмотреть запрос регулятора. Возможное ограничение может коснуться только Германии или всего Европейского союза, но вряд ли затронет пользователей в других регионах мира, уточняют в PC Gamer.

По информации самого DeepSeek, сервис обрабатывает обширный объем персональных данных, включая все текстовые запросы, историю чатов, загруженные файлы, а также информацию о местоположении, используемых устройствах и сетях.