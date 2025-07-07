На снимках с Марса обнаружили жертвы и разрушения

Российские и зарубежные исследователи продолжают активно изучать Марс с помощью космических аппаратов, мощных телескопов. Время от времени им удается обнаружить следы погибшей цивилизации, пишет «Комсомольская правда».

Так, в 2022 году аппарат Global Mars Surveyor сделал фотографию региона под названием Arabia Terra.

На кадре отчётливо заметны контуры сооружения правильной геометрической формы, размер которого когда-то составлял 1500 на 1800 метров. В левом углу здания видны остатки конструкции, похожей на входную арку, далее наблюдаются блоки, похожие на разбитые колонны.

В 2011 году районе Atlantis Chaos орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал нагромождение ячеистых структур, напоминающих развалины крупных поселений на Ближнем Востоке на Земле.

Зонды Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter прислали также снимки местности под названием Libya Montes. Ученые заметили, что на них видны сооружения, предположительно принадлежавшие ушедшей цивилизации.

Журналисты заметили, что роверы и исследовательские зонды присылают как снимки развалин, которые могли образоваться не только в ходе войны, но и «естественным» путем (в том случае, если разумные существа покинули населенные пункты по тем или иным причинам), так и кадры с более страшными находками.

В частности, марсоход «Спирит» (Spirit) прислал снимки черепов, очень похожих на человеческие. Один череп белый, круглый, второй — темный.

В 2014 году робот «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) отправил фото придавленного камнем тела. У мумии марсианина на снимке различимы голова с остатками волос, рука, нога и даже пальцы на руке.

По мнению магистра по физике плазмы Джона Бранденбурга, развалины могут свидетельствовать о том, что на Марсе в давние времена происходили мощные термоядерные взрывы, шла планетарная война.

Ученый предположил, что на поверхность планеты высадились пришельцы и уничтожили существовавшую на ней цивилизацию, сравнимую по уровню развития с древнеегипетской.