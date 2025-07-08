Найден способ снижения выбросов углекислого газа в атмосферу

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета предложили способ снизить вредные выбросы от газотурбинных электростанций почти на 45% — за счет улавливания углекислого газа и его переработки в диметиловый эфир, востребованный в промышленности и энергетике. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Согласно расчетам, одна электростанция типа ГТЭС-25П мощностью 25 мегаватт в год выбрасывает в атмосферу около 1,3 млн тонн CO₂. Всего в России работает более 300 подобных станций — суммарные выбросы составляют почти 400 млн тонн в год. Такие объемы, по словам исследователей, заметно усиливают парниковый эффект и ускоряют климатические изменения.

Как объяснил ассистент кафедры химических технологий ПНИПУ Никита Кифель, CO₂ можно не только улавливать, но и использовать — например, в химической промышленности. Один из таких вариантов — синтез диметилового эфира, который за рубежом уже применяется как экологичное топливо, а в России — в холодильниках и в качестве сырья для производства пластмасс и лекарств.

Суть технологии в следующем: углекислый газ из дымовых газов улавливается с помощью специальных абсорбентов, после чего превращается в синтез-газ, из которого получают метанол, а затем — диметиловый эфир.

«Проблема в том, что сам процесс преобразования CO₂ требует высоких температур и энергозатрат. Но даже с учетом этого, по нашим расчетам, можно достичь сокращения выбросов почти на половину», — отметила доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Юлия Мозжегорова.

Авторы подчеркнули: речь идет не просто об утилизации отходов, а о превращении их в товарный продукт. По расчетам, на одной электростанции в год можно получать до 1,2 млн тонн диметилового эфира.