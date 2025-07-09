В Windows 11 появится возможность удаления встроенных приложений

Microsoft добавит в Windows 11 официальную функцию удаления встроенных приложений — её заметили в предварительной сборке версии 25H2.

© Ferra.ru

Нововведение позволит пользователям и администраторам избавиться от лишнего ПО без необходимости использовать PowerShell или другие сложные инструменты.

Функция называется Remove Default Microsoft Store Packages и находится в редакторе групповых политик по пути: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Package Deployment.

Она позволяет удалить стандартные программы, включая «Камеру», «Диктофон», Windows Media Player, Xbox, Notepad, Windows Terminal и другие. При этом сторонние приложения, вроде LinkedIn, не затрагиваются.

© TechSpot

После активации политики можно выбрать, какие именно приложения будут удалены. Рекомендуется применять настройку до первого входа пользователя, чтобы не оставалось пустых ярлыков в меню «Пуск».

Хотя функция представлена в Windows 11 25H2, Microsoft подтвердила, что она появится и в 24H2 — но будет отключена по умолчанию. Публичный релиз обновления ожидается к концу 2025 года.