Что известно о новом космическом пришельце в нашей солнечной системе

Межзвездный объект 3I/ATLAS, проносящийся через Солнечную систему, взбудоражил астрономов. Как отмечает CNN, предполагается, что это комета и всего лишь третье небесное тело из-за пределов Солнечной системы, когда-либо прилетавшее сюда.

Объект 3I/ATLAS был замечен финансируемым NASA телескопом ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Чили. Астрономы просмотрели архивные наблюдения с нескольких телескопов и обнаружили, что предполагаемая комета прибыла со стороны созвездия Стрельца.

Скорость 3I/ATLAS и путь этого объекта подтверждают, что он возник за пределами Солнечной системы, заявил CNN итальянский астрофизик Джанлука Маси. Комета движется со скоростью около 60 километров в секунду (около 214 364 километров в час) - слишком быстро, чтобы быть «локальным» объектом, подчеркнул Тедди Карета, доцент Университета Вилланова (США).

«Объекты, связанные с Солнцем, движутся вокруг него по траекториям, которые возвращаются в ту же точку. Орбита Земли в основном круглая, орбита Плутона - вытянутый овал, а орбиты многих комет представляют собой очень длинные и узкие эллипсы. Путь же этого объекта через Солнечную систему - почти прямая линия», - отметил ученый.

Доктор Пол Чодас, директор Центра исследований околоземных объектов NASA, предположил, что 3I/ATLAS путешествовала по межзвездному пространству в течение миллионов лет, прежде чем попасть в Солнечную систему.

О комете 3I/ATLAS мало что известно. Астрономы оценивают ее диаметр в 20 километров - со «значительной неопределенностью» из-за яркости объекта, указал Маси. По словам Кареты, эта комета, вероятно, является самым ярким и быстрым из трех «инородных» объектов, которые ранее были замечены в Солнечной системе.

Астрономы заявили, что комета не представляет угрозы для Земли и останется от нее на расстоянии не менее 240 миллионов километров. Сейчас 3I/ATLAS находится примерно в 670 миллионах километров от Солнца и приблизится к звезде на максимально близкое расстояние (210 миллионов километров) в районе 30 октября.

Астрономы ожидают, что комета останется видимой для наблюдений с помощью наземных телескопов до сентября, прежде чем исчезнет из виду. Она должна снова появиться на другой стороне Солнца в начале декабря, что позволит провести новые наблюдения.

Двумя другими межзвездными объектами, проходившими через Солнечную систему, были 'Oumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019 году. Оба объекта, которые также считаются межзвездными кометами, вызвали большой интерес ученых. Ускоренные движения сигарообразного 'Oumuamua даже вызвали предположения, что это может быть инопланетный зонд.