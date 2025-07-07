На Земле началась вторая за два дня магнитная буря

Сегодня, 7 июля, с самого утра зафиксировано слабое геомагнитное возмущение на Земле. Информация об этом опубликована на веб-ресурсе лаборатории, занимающейся солнечной астрономией, при Институтах космических исследований и солнечно-земной физики РАН.

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В сообщении говорится о регистрации второй магнитной бури за текущий месяц. Подобно вчерашнему явлению, которое стало первым в июле, текущая буря характеризуется минимальным уровнем геомагнитной активности, G1, и, как и в прошлый раз, возникла неожиданно. Специалисты отмечают, что в предварительных прогнозах данное событие не значилось.

На данный момент геомагнитная обстановка остается нестабильной. По предварительным оценкам, окончание периода возмущений ожидается в течение ближайших нескольких часов.

Стоит напомнить, что ранее, в ночь на 13 июня, Земля подверглась воздействию магнитной бури уровня G2.3. Представители лаборатории солнечной астрономии подчеркнули, что возникновение этого события также не было предсказано, а причины его появления остаются невыясненными.