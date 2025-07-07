"Радиостанция судного дня" передала второе сообщение за день

Российская армейская радиостанция УВБ-76 второй раз за день вышла в эфир с кодированным голосовым сообщением.

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Его текст: НЖТИ 70022 ФИННОМИРТ 0698 5020. Передача началась в 15:46 мск и продолжалась чуть более минуты, пишет канал "УВБ-76 логи" - он рассказывает пользователям Сети о работе станции.

Канал этот неофициальный и публикуемая в нем информация - тоже. Минобороны РФ и другие государственные органы работу УВБ-76 не комментируют. "Информация об этом источнике радиосигналов не является общедоступной", - ответил Роскомнадзор на запрос RT.

Первое за понедельник сообщение появилось в 10:57. Оно также состояло из аббревиатуры "НЖТИ", трех групп цифр и загадочного слова.

По версии журналистов ВВС, станция связана с ядерным оружием и является предохранителем системы автоматического ответного удара "Периметр". За это УВБ-76 прозвали "Радиостанцией Судного дня".

По данным из открытых источников, станция ведет непрерывное вещание с 1975 года. Большую часть времени она излучает фоновый сигнал, за что в НАТО ее прозвали "жужжалкой" (buzzer).