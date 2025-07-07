Путин подписал закон об обязательной установке RuStore на все смартфоны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательную предустановку магазина приложений RuStore на все смартфоны, продаваемые в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает при продаже в РФ смартфонов обеспечение возможности устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.

Также закон запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений.

Кроме того, закон запрещает ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.