Описан новый тип звезд, питающихся темной материей

Астрономы описали новый гипотетический вид звезд. Это темные карлики, получающие энергию путем аннигиляции темной материи. Они являются очень тусклыми, но есть способ их обнаружить.

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Предполагается, что темная материя повсеместно присутствует во Вселенной. Но поскольку она не отражает и не излучает свет, ее невозможно обнаружить. Несмотря на десятилетия поисков, ученым пока не удалось предъявить непосредственные доказательства существования темной материи.

Астрофизики из Великобритании и США выдвинули новую теорию. Они сосредоточились на коричневых карликах. По размерам эти тела больше гигантских планет, но меньше звезд. Им не хватает массы для запуска термоядерного синтеза, поэтому они представляют собой тусклые и холодные объекты.

Согласно теории ученых, внутри некоторых карликов может накапливаться темная материя. Взаимодействуя друг с другом, частицы вырабатывают энергию, которая питает звезду. Команда назвала эти гипотетические тела «темными карликами».

Найти такие объекты можно, используя литий-7. Этот изотоп быстро сгорает внутри звезд при сильном нагреве. Но в более холодных объектах он может сохраниться. Карлики, питающиеся темной материей, должны выглядеть больше и ярче обычных.

Ученые предположили, что объекты, похожие на красных карликов, но имеющие сигнатуру лития-7, и являются искомыми «темными карликами». Они намерены провести поиски в центре нашей галактики, где темная материя должна собраться наиболее плотно, сообщает arXiv.

Ранее в Солнечной системе обнаружили межзвездный объект. Им оказалась комета. Она движется по направлению к Солнцу, но, по словам ученых, безопасна для нашей планеты.