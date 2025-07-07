Человечество сочли неспособным заметно ускорить Землю

Постройка плотины "Три ущелья" на территории Китая и другие аспекты человеческой деятельности, влияющие на распределение воды по поверхности Земли, вряд ли оказали существенное влияние на длину суток, так как они значительно уступают по силе своего влияния на скорость вращения планеты по сравнению с процессами в ее ядре. Такое мнение выразил профессор МИЭМ НИУ ВШЭ Леонид Зотов.

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"Сейчас впервые из-за ускорения вращения Земли возник вопрос, не пора ли нам вычесть, а не прибавить так называемую високосную секунду. Вероятнее всего, за это ускорение отвечают процессы, происходящие внутри самой планеты, в том числе сложное движение ее ядра. Океанические и атмосферные модели не дают удовлетворительного объяснения столь резкому ускорению", - заявил Зотов, чьи слова передает пресс-служба вуза.

Так называемые високосные секунды представляют собой дополнительные секунды, которые периодически добавляются к 30 июня или 31 декабря к шкале UTC по решению Международной службы вращения Земли. Они вносятся в шкалу начиная с 1972 года, когда человечество начало использовать атомные часы для замеров продолжительности суток и определения скорости вращения Земли. С этого момента времени к шкале было добавлено 27 високосных секунд, последняя из которых была внесена в UTC в декабре 2016 года.

Источником високосных секунд в прошлом служило то, что вращение Земли постепенно замедляется, что ведет к небольшому, но заметному удлинению продолжительности суток. Как отмечает профессор Зотов, в последние годы ученые начали фиксировать обратный тренд - вращение Земли по пока неизвестным причинам начало ускоряться, что некоторые ученые связывают с перераспределением запасов воды по поверхности Земли, связанным с глобальным потеплением и разными аспектами человеческой деятельности.

Как отметил Зотов, данные процессы в теории способны влиять на характер вращения Земли, однако при этом они сильно уступают в этом отношении природным переменам в структуре гидросферы, связанным с таянием ледников Гренландии и Антарктиды, обмелением Каспия и ростом уровня океана. Эти перемены, по словам профессора МИЭМ НИУ ВШЭ, почти не заметны для наблюдательных приборов, из-за чего деятельность человека вряд ли вызвала те перемены в длине суток, которые сейчас фиксируются учеными.

Как отметил исследователь, наблюдаемое ускорение Земли слишком велико, чтобы его можно было объяснить только обмелением Каспия или другими процессами на поверхности. По этой причине профессор Зотов считает, что ускорение вращения Земли в первую очередь связано с процессами внутри ее ядра, которые сейчас активно изучаются при помощи методов сейсмологии и компьютерного моделирования.