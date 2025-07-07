В Госдуме призвали запретить рекламу VPN-роутеров

Рекламу любых сетевых устройств с модифицированными прошивками, в частности прокси-ферм и VPN-роутеров, а также размещение объявлений об их продаже на маркетплейсах необходимо запретить.

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Такое мнение выразил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин 7 июля.

«Считаю, что реклама любых сетевых устройств с модифицированными прошивками должна быть запрещена, как и размещение объявлений об их продаже на маркетплейсах и классифайдах. Это касается и прокси-ферм, и VPN-роутеров», — написал он в своих соцсетях, рассказывая об опасности прокси-ферм.

Депутат пояснил, что для этого гражданам предлагают установить у себя в квартире специальное сетевое оборудование и подключить его к домашнему интернету.

«Какие-то модификации прокси-ферм используют сим-карты, другие выглядят как обычные бытовые роутеры, но суть одна: неизвестные люди будут использовать ваш IP-адрес в своих целях», — указал он.

Горелкин обратил внимание, что такие устройства могут использоваться не только с целью изучения цен конкурентов или рассылки комментариев к товарам, но и для противозаконной деятельности: организации работы мошеннических кол-центров, спам-обзвонов или координации полетов вражеских дронов.

«Какие процессы внутри этого оборудования происходят на самом деле, обычный человек вряд ли понимает», — отметил парламентарий.

По его словам, таким образом россиян пытаются вовлечь в преступную деятельность при непосредственном участии как платформ электронной торговли, которые размещают объявления о прокси-фермах, так и рекламных систем, которые привлекают внимание людей обещаниями заработка.