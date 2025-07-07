Apple обжалует штраф Еврокомиссии в размере $580 млн

Американская корпорация Apple обжалует беспрецедентный штраф в размере $580 млн, полученный от Еврокомиссии за запрет разработчикам использовать сторонние сервисы для получения платежей.

"Мы считаем, что решение Европейской комиссии и наложение ею беспрецедентного штрафа выходит далеко за рамки требования закона. <...> Европейская комиссия диктует нам, как управлять нашим магазином, и навязывает условия ведения бизнеса, которые сбивают с толку разработчиков и вредят пользователям", - говорится в заявлении корпорации, его текст приводит агентство Bloomberg.

Компания утверждает, что, в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках, в июне обновила правила взаимодействия своего магазина приложений AppStore и разработчиков, введя многоуровневую структуру выплаты комиссионных в зависимости от того, хотят ли разработчики, чтобы приложение выпадало в поиске, и получит ли оно возможность автоматических обновлений. По словам компании, этот подход "еще больше запутывает" и владельцев приложений, и их пользователей. Подчеркивается, что ни у одного другого электронного магазина нет такой структуры. Apple также стала позволять разработчикам использовать сторонние платформы для получения и обработки платежей, что помогает им избежать дополнительной комиссии.

Вступивший в силу в 2023 году Закон ЕС о цифровых рынках устанавливает ряд правил и ограничений для технологических гигантов Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Google и Apple, чтобы предотвратить нарушения правил конкуренции с их стороны. Еврокомиссия за последние годы приняла целый ряд крупных антимонопольных решений и санкционировала многомиллиардные штрафы в отношении ведущих американских цифровых корпораций, включая Meta, Microsoft, Google, Amazon за нарушения правил ЕС в сфере конкуренции на цифровом рынке, целые секторы которого фактически подчинены этим американским компаниям. Согласно закону, Apple должна обеспечивать совместимость IPhone с другими устройствами, такими как часы и наушники, и предоставить доступ к функциям операционной системы iOS для сторонних разработчиков.