Рыбак нашел в реке средневековый клинок, возможно от Тамплиеров
На дне польской реки Висла найден прекрасно сохранившийся меч, возраст которого насчитывает несколько веков. Уникальный артефакт обнаружил житель города Влоцлавек Анджей Корпикевич. Обычная рыбалка обернулась археологической сенсацией. О находке сообщили в Research in Poland.
Из-за жары и маловодья уровень Вислы упал, обнажив таинственный металлический предмет. Сначала Корпикевич подумал, что это часть оборудования, но присмотревшись, понял — он держит в руках меч. Рыбак быстро забрал находку домой, заменил скутер на автомобиль, и, завернув меч во влажные футболки, доставил его в региональное управление охраны памятников.
Археологи из Торуньского отделения WUOZ подтвердили: это — подлинное оружие Средневековья. Меч нуждается в срочной консервации, чтобы сохранить редкие детали: целый клинок, сферическое навершие и рукоять с крестообразным символом. Эти признаки, по словам экспертов, могут указывать на принадлежность меча к рыцарским орденам — возможно, тамплиерам или госпитальерам. Хотя официально это пока не подтверждено.
«Мы имеем дело с очень деликатным и очень ценным предметом. Ситуация неожиданная, и мы только начинаем собирать информацию», — заявил археолог Войцех Сосновский из WUOZ.
Меч уже направлен на исследование и сохранение в Университет Николая Коперника в Торуни. Позже его передадут в исторический музей Влоцлавека.
По словам исследователя Михала Красуцкого из управления охраны памятников Варшавы, рукоять с крестообразным символом может быть ключом к разгадке:
«Меч отличается характерным сферическим навершием и интригующим знаком. Найденный сразу же сообщил о находке, как того требует закон, и принес его в наш офис — это образцовый поступок».
Археолог Роберт Гроховски объясняет, что схожие мечи могли использоваться викингами или другими европейскими воинами — в том числе польскими рыцарями. Даже если стиль и напоминает скандинавский, это не означает викингское происхождение:
«Скандинавские мастера часто переделывали оружие под свои нужды — происхождение зависит от множества деталей», — отметил он в интервью.