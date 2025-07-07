Рыбак нашел в реке средневековый клинок

На дне польской реки Висла найден прекрасно сохранившийся меч, возраст которого насчитывает несколько веков. Уникальный артефакт обнаружил житель города Влоцлавек Анджей Корпикевич. Обычная рыбалка обернулась археологической сенсацией. О находке сообщили в Research in Poland.

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Из-за жары и маловодья уровень Вислы упал, обнажив таинственный металлический предмет. Сначала Корпикевич подумал, что это часть оборудования, но присмотревшись, понял — он держит в руках меч. Рыбак быстро забрал находку домой, заменил скутер на автомобиль, и, завернув меч во влажные футболки, доставил его в региональное управление охраны памятников.

Археологи из Торуньского отделения WUOZ подтвердили: это — подлинное оружие Средневековья. Меч нуждается в срочной консервации, чтобы сохранить редкие детали: целый клинок, сферическое навершие и рукоять с крестообразным символом. Эти признаки, по словам экспертов, могут указывать на принадлежность меча к рыцарским орденам — возможно, тамплиерам или госпитальерам. Хотя официально это пока не подтверждено.

«Мы имеем дело с очень деликатным и очень ценным предметом. Ситуация неожиданная, и мы только начинаем собирать информацию», — заявил археолог Войцех Сосновский из WUOZ.

Меч уже направлен на исследование и сохранение в Университет Николая Коперника в Торуни. Позже его передадут в исторический музей Влоцлавека.

По словам исследователя Михала Красуцкого из управления охраны памятников Варшавы, рукоять с крестообразным символом может быть ключом к разгадке:

«Меч отличается характерным сферическим навершием и интригующим знаком. Найденный сразу же сообщил о находке, как того требует закон, и принес его в наш офис — это образцовый поступок».

Археолог Роберт Гроховски объясняет, что схожие мечи могли использоваться викингами или другими европейскими воинами — в том числе польскими рыцарями. Даже если стиль и напоминает скандинавский, это не означает викингское происхождение: