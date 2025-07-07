Xiaomi представила новый проектор

Компания Xiaomi расширила свою линейку проекционных устройств, представив модель Laser Projector 3. Новинка уже доступна для предзаказа в Китае по цене 4399 юаней, что по курсу на 7 июля 2025 года равно примерно 48 000 рублям. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Устройство способно формировать изображение с разрешением 4К и диагональю до 120 дюймов. Заявлен охват 110% цветового пространства BT.2020, поддержка стандартов HDR10 и HDR10+, а также технология MEMC для плавности динамичных сцен при контрастности 1600:1.

Проектор выполнен в минималистичном дизайне и оснащен ToF-камерой. В сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта она обеспечивает автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений и настройку фокуса. Аппаратной основой служит чип MediaTek MT9667, дополненный 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Производитель позиционирует модель как универсальное решение для фильмов и игр, отмечая технологии EMC и Ex ULE для повышения четкости в движении. Безопасность для зрения подтверждена сертификатом SGS о низком уровне синего света, что снижает утомляемость глаз. Устройство интегрируется в экосистему HyperOS Connect, поддерживает голосовое управление и оснащено модулем NFC.

За звуковое сопровождение отвечают два встроенных восьмиваттных динамика с поддержкой Dolby Audio. Набор интерфейсов включает порт HDMI 2.1, разъемы USB и стандартный 3,5-мм выход для наушников.

Старт продаж новинки в Китае запланирован на 10 июля.