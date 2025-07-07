Колодец в ад: почему ученые приостановили работу Кольской скважины

Кольская скважина является одним из самых масштабных научных проектов Советского Союза. Даже спустя десятилетия после закрытия скважина остается окутанной множеством загадок — именно она породила легенду о «колодце в ад», из которого доносились чудовищные крики.

© Вечерняя Москва

Легенда о колодце появилась в 1989 году, когда одна из финских газет в шутку опубликовала статью о том, как советские ученые откопали скважину и опустили внутрь микрофон: по версии авторов, исследователям удалось записать стоны миллионов мучеников. Шутку быстро подхватили мировые СМИ, которые окрестили скважину «демоническим местом». Даже спустя десятилетия многие люди думают, что история правдива.

Однако в начале 1990-х годов проект приостановили из-за недостатка финансирования, а в 2008 году научный центр под Мурманском был окончательно ликвидирован. Сегодня место заброшено, все оборудование демонтировано, а строения уже начали рушиться. Однако скважина все еще остается местом притяжения для туристов и любителей мистики, которые хотят своими глазами увидеть место, окутанное легендами, передает телеканал 360.