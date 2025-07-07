Отправленная в космос капсула с прахом 166 человек потерялась в океане

Капсула с прахом 166 человек, отправленная в космос в рамках проекта Mission Possible, неожиданно упала в Тихий океан. Полёт организовала немецкая компания The Exploration Company (TEC) совместно с американской фирмой Celestis, которая специализируется на космических захоронениях.

© The Exploration Company

Капсула под названием Nyx стартовала 23 июня и должна была облететь Землю и вернуться с прахом обратно. Идея заключалась в том, чтобы дать людям возможность «стать космонавтами» даже после смерти.

Космический аппарат совершил два оборота вокруг Земли, и всё шло по плану. Однако при возвращении произошёл сбой — за несколько минут до посадки связь с капсулой пропала. В итоге она, по всей видимости, утонула в океане.

Компания извинилась перед всеми семьями и выразила надежду, что близким будет утешением тот факт, что их родные побывали в космосе и теперь покоятся в океане, как при морском захоронении.