В России обнаружено множество европейских артефактов Нового Времени

Исследователи обнаружили на территории сгоревшего Гостиного двора в Архангельске большое количество западноевропейских ножей и огнестрельного оружия, которые завозились в Московское царство из стран Западной Европы в XVII веке.

Пока это первая находка такого рода, раскрывающая объемы и перечень подобных поставок, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

"Уникальность находки связана не только с беспрецедентным количеством найденных предметов, но и с контекстом их нахождения. Известно, что ножи поставлялись из западноевропейских мастерских морским путем на кораблях. На сегодняшний день это первая и пока единственная находка, документирующая поставки западноевропейских ножей", - пояснил младший научный сотрудник ИА РАН Максим Чирков, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечается в сообщении, огромное число подобных артефактов было обнаружено при проведении спасательных раскопок перед строительством административного здания на Воскресенской улице Архангельска. В общей сложности, ученые изучили примерно 200 кв. м. площади, в центре которой исследователи обнаружили деревянное мощение из досок, плах и балок, под которыми были скрыты фрагменты и скопления оплавленных западноевропейских артефактов.

Местонахождение этих находок, их расположение в слое угля, следы воздействия высокой температуры, как полагают ученые, могут свидетельствовать о том, что все эти изделия побывали в масштабном пожаре 1667 года. Это возгорание уничтожило ранний, деревянный Гостиный двор, построенный в 80-х годах XVI века и предположительно сыгравший важную роль в налаживании северного пути торговли с Европой после потери Московским царством выхода к Балтийскому морю в результате неудачной Ливонской войны.

Как предполагают археологи, обнаруженные ими 45 конгломератов оплавленных ножей и фрагментов огнестрельного оружия являются вещественными следами этого торгового обмена между Московией и государствами Западной Европы. Их изучение позволяет говорить о том, что торговцы Московского царства закупали большое число ножей с пластинчатыми рукоятками с разной шириной и длиной клинка, аналоги которых уже находили на раскопках в Москве и других городах России.

Также ученые обнаружили ствол карабина и его кремниевый замок, а также пистольный ствол и колесцовый замок. Археологи предполагают, что западноевропейское оружие могло активно ввозиться в Московию как из-за его необычного внешнего вида, привлекавшего внимание знати, так и по той причине, что многие элементы этого импорта, в том числе некоторые формы огнестрельного оружия, не производились в больших количествах на территории царства.