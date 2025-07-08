Штормы улучшили экологию Балтики

Экспедиция ученых Института океанологии РАН после изучения российской части Балтийского моря обнаружила естественное восстановление его биоразнообразия во время штормов.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"Позитивная новость с точки зрения экологического состояния моря - во время штормовых событий зафиксирована "закачка" кислородсодержащих поверхностных вод в глубинные слои Гданьской впадины, что способствует снижению содержания токсичного сероводорода в воде, убивающего все живое, и улучшению условий для морских обитателей. Таким образом, не только редкие затоки с Северного моря, но и штормовое воздействие позволяет Балтике восстанавливать и поддерживать равновесное состояние экосистемы в условиях постоянного дефицита кислорода", - говорится в сообщении.

Такие выводы были сделаны после завершения 61-го рейса научно-исследовательского судна "Академик Борис Петров", прошедшего в российских секторах Балтийского моря и охватившего восточную часть Финского залива и юго-восточную часть Балтики. В рамках экспедиции были проведены океанологические исследования, направленные на изучение экологического состояния моря и углеродного цикла в ходе климатического мониторинга.

Кроме того, в рамках регулярного производственного экологического мониторинга ученые провели исследования экологического состояния районов морской нефтедобычи. Негативных последствий для экосистемы Балтийского моря не выявлено, указали в ИО РАН.

Среди ключевых научных достижений - подробное изучение углеродного цикла, в том числе потоков парниковых газов (углекислого газа и метана) на границе вода-воздух в российских секторах Балтики. Такие долговременные исследования необходимы в том числе для прогноза будущих климатических изменений, для разработки плана адаптации к ним и планирования хозяйственной деятельности на море.