Роскосмос принял в эксплуатацию систему «Кондор-ФКА»

В России официально начала работать новая космическая система «Кондор-ФКА», предназначенная для высокоточного круглосуточного мониторинга поверхности планеты.

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О принятии космической системы «Кондор-ФКА» в эксплуатацию сообщил Telegram-канал Роскосмоса. В состав системы входят два спутника, способных вести круглосуточную радиолокационную съемку Земли с разрешением до одного метра.

Аппараты задействованы в мониторинге Арктики и Северного морского пути, а также используются для создания детальных карт рельефа. Получаемые ими данные применяются в таких сферах, как сельское хозяйство, метеорология, атомная энергетика и деятельность МЧС.

Запуск спутника «Кондор-ФКА» №2 прошел в ноябре 2024 года с космодрома Восточный. Роскосмос сообщил, что уже ведется работа над следующими спутниками системы – «Кондор-ФКА» №3 и №4 – для дальнейшего повышения возможностей орбитальной группировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Восточного. На орбиту выведен спутник «Кондор-ФКА» №2. Он предназначен для картографирования и мониторинга природных ресурсов с детализацией до одного метра в любую погоду.