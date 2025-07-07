В Перу обнаружен город возрастом 3500 лет

Археологи обнаружили 3500-летний город в северной провинции Барранка в Перу. Об этом сообщает Reuters.

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Древний город Пенико, предположительно, был основан между 1800 и 1500 годами до нашей эры — во времена процветания ранних цивилизаций на Ближнем Востоке и в Азии. Археологи предполагают, что он служил ключевым торговым узлом, соединяющим ранние общины побережья Тихого океана с жителями Анд и бассейна Амазонки.

Пенико располагается в 200 км к северу от Лимы, на высоте около 600 метров над уровнем моря. На видеокадрах с дрона видно круглое сооружение на склоне холма, окруженное остатками каменных и глиняных построек. За восемь лет исследований в этой местности было выявлено 18 сооружений, включая церемониальные храмы и жилые комплексы. В зданиях на месте раскопок находили церемониальные предметы, глиняные скульптуры людей и животных, а также ожерелья из бус и ракушек.

По мнению археолога Рут Шейди, открытие проливает свет на судьбу древнейшей цивилизации Америки — Караль, которой не стало на фоне климатических изменений. Считается, что она развивалась в изоляции от других сравнительно ранних цивилизаций в Индии, Египте, Шумере и Китае.

Перу является родиной многих из самых значительных археологических открытий Америки. В апреле на побережье Перу были обнаружены останки женщины возрастом пяти тысяч лет, которая, возможно, принадлежала к высшим слоям общества древней цивилизации Караль.