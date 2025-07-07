Найденную на Святой земле гробницу связали с сестрой царя Ирода

Согласно новаторским археологическим исследованиям, недавно пересмотренная погребальная пещера периода Второго Храма на юге Израиля, которая долгое время почиталась как место упокоения христианской святой, на самом деле могла быть последним пристанищем принцессы Саломеи, сестры царя Ирода Великого.

© mk.ru

Расположенное в предгорьях Иудеи недалеко от деревни Элиав, место, известное как пещера Саломеи, претерпело многовековые религиозные преобразования, превратившись из царской гробницы времен Ирода в место христианского паломничества, а затем и в исламское священное пространство, отмечает Arkeonews. Новые раскопки, проведенные Управлением древностей Израиля (IAA), показали, что великолепие этого места указывает на элитное происхождение, проливая свет как на еврейские погребальные обычаи, так и на изменение священной идентичности Святой земли с течением времени.

Недавние раскопки, проведенные в период с 2022 по 2023 год Управлением древностей Израиля (IAA), выявили сложный погребальный комплекс, не похожий ни на один из ранее обнаруженных в регионе.

В статье, опубликованной в журнале “Атикот” в 2025 году, исследователи Нир-Шимшон Паран и Владик Лифшиц утверждают, что христианская ассоциация с "Саломеей" – именем, связанным с женщинами— последовательницами Иисуса, – возможно, была переосмыслением более глубокой памяти: Саломея, влиятельная сестра царя Ирода Великого.

Погребальный комплекс включает в себя внутренний двор площадью 225 квадратных метров, многочисленные погребальные ниши, ритуальные сооружения и впечатляющую каменную кладку из тесаного камня – архитектурные особенности, которые намного превосходят масштаб обычных семейных гробниц того же периода.

“Это одно из крупнейших и наиболее изысканных захоронений эпохи Ирода, когда-либо найденных в Израиле, – отмечает Паран. – Его структура, масштаб и убранство явно указывают на элитных покровителей – вероятно, членов королевской семьи”.

Построенная между I веком до н.э. и I веком н.э., гробница, по-видимому, вышла из употребления, прежде чем претерпела религиозную трансформацию в византийский период, когда ранние христиане переосмыслили это место как могилу святой Саломеи.

Начиная с VI века н.э. пещера Саломеи стала главным местом христианского паломничества, привлекая тысячи верующих. В ходе раскопок были обнаружены многочисленные надписи на греческом, сирийском и арабском языках, во многих из которых упоминается “Святая Саломея”. В пещере также были найдены масляные лампы с замысловатыми украшениями, иконы и крестообразные граффити – свидетельства длительного религиозного использования.

“В византийский период верующие активно идентифицировали и освящали места, связанные с библейскими персонажами, – поясняет Паран. – Вполне вероятно, что имя Саломея, распространенное как в иудейской, так и в христианской традициях, стало связующим звеном между памятью и мифом”.

Со временем пещера также приобрела значение в исламской традиции, поскольку паломники оставляли в ней надписи на арабском языке и предметы обета. Арабские надписи и постоянное посещение пещеры позволяют предположить, что это место было частью исламской традиции, возможно, как святилище праведной женщины или святого.

В то время как христианская традиция долгое время связывала это место с последовательницей Иисуса, Паран и Лифшиц предполагают, что истинной фигурой, стоящей за этим названием, могла быть Саломея, сестра Ирода, политически влиятельная женщина, которая правила несколькими городами, завещанными ей самим Иродом.

“Она жила в Ашкелоне и владела землями, простирающимися до Иерихона, – отмечает Паран. – Эта пещера находится точно на пути между этими регионами, и масштаб погребального комплекса позволяет предположить, что она принадлежала кому-то выдающегося ранга”.

Обнаружение двух римских вилл – одна всего в километре от гробницы, а другая примерно в пяти километрах от нее – подтверждает теорию о том, что в этом районе располагалась сеть богатых поместий Ирода.

Хотя оригинальный оссуарий или надпись, идентифицирующие Саломею, не были найдены – вероятно, из-за древних разграблений, – археологи полагают, что это название, возможно, когда-то появилось внутри пещеры, что помогло сохранить христианское переосмысление этого места.

Сегодня современные паломники-христиане время от времени посещают это место, оставляя после себя свечи и религиозные реликвии в нишах. Пещера Саломеи была ненадолго открыта для посещения в 2022 году, но с тех пор остается закрытой, поскольку продолжаются работы по ее сохранению, подчеркивает Arkeonews.

Несмотря на неопределенность, это место дает редкое представление о том, как традиции погребения царских особ эпохи Ирода перешли в византийскую христианскую святость и исламское почитание – и все это в одной пещере.

“Это больше чем просто гробница, – констатирует Паран. – Это живой пример того, как священная память может изменяться в разных культурах, религиях и веках”.

Управление древностей Израиля планирует продолжить работы по сохранению памятников и сделать некоторые их части доступными для общественности. В будущем образовательные инициативы могут включать в себя создание интерактивных вывесок, 3D-моделирование и экскурсии с гидом.

Ученые надеются, что пещера Саломеи не только прольет свет на элитную еврейскую погребальную культуру эпохи Ирода, но и станет примером того, как священные пространства эволюционируют, преодолевая религиозные и культурные границы.