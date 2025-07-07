Обнаружены две экзопланеты, кружащиеся в «космическом танго»

Астрономы обнаружили две новые планеты, исполняющие космическое танго — они вращаются вокруг своей звезды в идеальном ритме. Небесные тела словно «танцуют» вокруг звезды KOI-134, расположенной в 3500 световых годах от Земли.

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Это удивительное открытие, статья о котором вышла недавно в журнале Nature Astronomy, — первая в своем роде планетная система.

Планеты, получившие обозначения KOI-134 b и KOI-134 c, находятся в орбитальном резонансе 2:1. Это означает, что внутренняя планета, KOI-134 c, совершает два полных оборота вокруг звезды за то время, пока внешняя планета, KOI-134 b, делает один.

Интересно, что в отличие от Солнечной системы, эти планеты не лежат в одной орбитальной плоскости — их орбиты наклонены друг относительно друга примерно на 15 градусов.

Это открытие ставит под сомнение давние теории формирования планет, уверена ведущий автор исследования Эмма Набби, аспирантка из Университета Южного Квинсленда в Австралии.

«Эти две планеты связаны ритмичной орбитой — они то удаляются друг от друга, то медленно сближаются, словно танцоры, кружащиеся вокруг друг друга на космической сцене, — сравнила она. — Хотя их орбитальные плоскости со временем колеблются, гравитационное воздействие KOI-134 c изменяет орбитальный период KOI-134 b на срок до суток — ускоряя и замедляя, когда обгоняет ее изнутри». «Это первая система, в которой наблюдаются настолько сильные гравитационные взаимодействия и смещенные орбиты — это серьезная загадка для теорий формирования планет, поскольку ни одна из них пока не объясняет, как такая система могла возникнуть», — подчеркнула Набби.

Используя данные космического телескопа Kepler за четыре года, исследователи выяснили, что KOI-134 b — это гигант размером примерно с Юпитер, а KOI-134 c немного меньше Сатурна.

KOI-134 c считается «невидимой планетой», потому что она не проходит перед своей звездой, что затрудняет ее обнаружение традиционными методами.

«Ее массу мы смогли определить только по гравитационному воздействию на KOI-134 b», — объяснила исследовательница.

По ее словам, средний орбитальный период KOI-134 b составляет около 67 дней, но из-за влияния KOI-134 c он может варьироваться от 66 до 68 дней. Это невероятно сильный эффект для планеты, находящейся так близко к своей звезде.

Колебания настолько значительны, что изначально команда Kepler даже не признала KOI-134 b планетой. Если бы подобные перипетии происходили с Землей, продолжительность года у нас менялась бы от 360 до 370 дней.

Насколько смогли установить исследователи, KOI-134 b и KOI-134 c — единственные планеты, вращающиеся вокруг звезды KOI-134, которая впервые была обнаружена миссией Kepler в 2009 году.