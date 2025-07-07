Xiaomi выпустила новые умные очки-наушники

Xiaomi начала международные продажи своих умных «аудиоочков» по достаточно доступной цене — всего $86 на AliExpress. Очки работают как Bluetooth-наушники, но звук передаётся через открытые динамики, встроенные в дужки. Благодаря специальной конструкции и ультразвуковым динамикам звук остаётся чётким даже на улице. Система защиты от утечки звука и шумоподавление делают разговоры по телефону более «приватными».

© Xiaomi

Вес очков — всего 40 грамм. Также можно менять оправу благодаря съёмным шарнирам. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP54.

Одного заряда хватает на 10 часов воспроизведения или 11 дней в режиме ожидания. Зарядка происходит через магнитный коннектор, как у многих умных часов.

Управление сенсорное — можно легко переключать треки и отвечать на звонки. Очки автоматически ставят музыку на паузу, если их снять. Камеры здесь нет.