Ferrari построит яхту, которая будет «летать» без двигателя

Ferrari создаёт Hypersail. Это 30-метровая гоночная яхта, которая сможет «летать» над водой благодаря особым подводным крыльям — фойлам. Они поднимают корпус яхты над поверхностью, уменьшая трение и позволяя развивать высокую скорость.

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Яхта будет работать только на солнечной, ветровой и кинетической энергии — у неё не будет двигателя или запасного питания. Это сделает Hypersail самой большой в мире парусной яхтой на фойлах, полностью независимой от топлива.

Проект разработан французским морским архитектором Гийомом Вердье. Он создал систему, которая стабилизирует яхту на трёх точках опоры: одном под килем и двух на руле.

Ferrari пока не определилась, в каких соревнованиях будет участвовать Hypersail. По словам главы компании Джона Элканна, яхта выходит за рамки существующих правил, и проект служит «площадкой для экспериментов и новых идей».

Строительство прототипа идёт в Италии, а первые испытания на воде планируются в 2026 году.