Ученые раскрыли, почему атласы Сибири скрыли от Петра Первого

Три уникальных атласа Сибири, созданных Семеном Ремезовым в конце XVII – начале XVIII века, были предметом исследования ученых Тюменского государственного университета, сообщает РИА «Новости». По их данным, часть этих документов так и не была передана в канцелярию в столицу, поскольку информация в них могла повлиять на действующие свободы региона, в частности на систему налогообложения.

Директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Владимир Костомаров рассказал, что в одном из самых подробных атласов – «Хорографической книге» – Ремезов показал, что плотность населения Сибири может быть сопоставима с европейской частью Российской империи.

«Это могло повлиять на режим налогообложения региона», – отметил ученый.

По мнению исследователей, местные власти намеренно не передали все географические документы в столицу, чтобы сохранить действующие экономические преимущества и эффективное управление регионом. Атласы, созданные Ремезовым, были не только картографическими трудами, но и пространственными справочниками для руководства.

Сегодня эти атласы могут помочь в поиске новых исторических и археологических объектов, так как содержат сведения о населенных пунктах XVII–XVIII веков, не отмеченных на современных картах. По словам Костомарова, местоположение этих селений можно уточнить по речным сетям, которые совпадают с современными.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда, а методика сопоставления исторических чертежей с современной географией позволяет оценивать динамику землепользования и структуру поселений на разных удалениях от крупных исторических центров.