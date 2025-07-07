Названы самые продаваемые планшеты в России

Продажи планшетов в России за первое полугодие выросли на 8% год к году. На Huawei пришлось 14% от всего рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

На втором месте по числу проданных планшетов — Samsung с долей в 12%, на третьем — Redmi с долей в 11%.

По распределению выручки лидируют Apple и Huawei (по 17%). Следом идут Samsung (16%) и Redmi (10%). Всего за первое полугодие было продано 1,5 млн планшетов на сумму 28,3 млрд руб.

Продажи планшетов растут, а средняя цена устройства снижается. Так, за год она сократилась на 3% — до 19,4 тыс. руб.

В МТС подтвердили, что спрос на планшеты растет из-за увеличения количества моделей в доступном ценовом сегменте. Это влияет и на снижение средней цены.

По оценкам аналитиков, емкость рынка почти достигла пика. К концу года темпы роста могут замедлиться из-за инфляции и смещения интереса в сторону других устройств, например, ноутбуков.

В первом квартале продажи планшетов в России побили шестилетний рекорд. Так, было продано 732 тыс. устройств на сумму 14,7 млрд руб. Продажи в штуках в первом квартале выросли на 6% год к году, в деньгах — на 5%.