РКН: система «Вепрь» обнаруживает угрозы в интернете за несколько минут

Информационная система для мониторинга интернета "Вепрь" обнаруживает информационные угрозы за несколько минут.

Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в интервью "Известиям".

"Система интеллектуально оценивает изменения информационной повестки по всей стране и для отдельных регионов. Анализируя большие массивы публикаций в интернете, "Вепрь" выявляет острые инфоповоды, которые способны трансформироваться в информационные угрозы. Это происходит в масштабе времени, близком к реальному, что позволяет оперативно принять меры для нейтрализации угроз. Когда я говорю "близком к реальному", я имею в виду, что система выдает данные за несколько минут", - сказал Субботин.

Субботин отметил, что применение автоматизированных систем для мониторинга интернета связано с увеличением объема деструктивного контента. По словам Субботина, его количество растет пропорционально общему объему информации в сети. Замглавы РКН отметил, что в 2012 году опасность в основном исходила от трех видов информации - детской порнографии, пропаганды наркотиков и призывов к суициду. Сейчас, отметил Субботин, список существенно расширился, в него вошли как попытки разрушить традиционные ценности, так призывы к терроризму, вовлечение детей в преступления, информация о способах изготовления взрывчатки.

Субботин подчеркнул, что несмотря на автоматическое обнаружение угроз, есть материалы, которые оценивают эксперты. После оценки они принимают решение о блокировке информации.