Блогер сравнил недорогие игровые смартфоны Poco X7 Pro и iQOO Z10 Turbo

В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live эксперт рассказал, чем отличаются друг от друга Poco X7 Pro и iQOO Z10 Turbo, а также какой из них лучше покупать.

© YouTube/DimaViper Live

Один из главных минусов iQOO Z10 Turbo состоит в том, что этот смартфон создан только для Китая. Также у него китайская зарядка, китайский софт, нет 7-го и 20-го бендов. У Poco X7 Pro таких проблем нет: у этой модели есть глобальная версия. С другой стороны, iQOO дешевле и с большим объёмом оперативной памяти, чем у Poco: 12 ГБ против 8 ГБ в базовой конфигурации.

Оба устройства сделаны полностью из пластика. В комплекте вы получаете в обоих случаях блок питания на 90 Вт, чехол, кабель. Кроме того, на оба смартфона сразу же наклеены защитные плёнки.

Poco и iQOO работают на одном и том же процессоре. Это Dimensity 8400. Однако чуть быстрее запустился Z10 Turbo. Также у него немного ярче экран.

Частота обновления экрана у iQOO составляет 144 Гц, у Poco - 120 Гц. Диагональ у iQOO также больше.

При этом у X7 Pro есть преимущество в наличии полноценной защиты от воды и пыли по стандарту IP68, IP69. У Z10 Turbo только защита от брызг.

По результатам в AnTuTu чуть лучше iQOO. То же самое касается скорости памяти. А вот троттлинг немного меньше на Poco.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

С точки зрения камер лучше будет Poco. У него две полезные камеры (основная и сверхширик), тогда как у iQOO она одна (основная). С примерами фото вы можете ознакомиться выше. Фронтальный модуль на Poco очень неудачный по сравнению с модулем iQOO.

Звук у iQOO в целом гораздо хуже, чем у Poco. В то же время iQOO превосходит конкурента по ёмкости аккумулятора: это 7620 мАч против 6000 мАч.

Вывод

Poco X7 Pro проще купить в России, у него глобальная версия, нет проблем с бендами. При этом у него более тусклый экран, меньше аккумулятор, но лучше звук и есть сверхширик. iQOO Z10 Turbo сильно высветляет фото, не имеет ширика, у него чуть больше и чуть ярче экран, нет влагозащиты. Ещё нельзя забывать, что с iQOO придётся первое время повозиться из-за китайской прошивки.