Инсайдер назвал все цвета корпуса и ремешков часов Pixel Watch 4

Инсайдер назвал всю расцветку корпуса и ремешков часов Pixel Watch 4
Новая утечка данных об «умных» часах Pixel Watch 4, предоставленная инсайдером Арсеном Люпеном, раскрыла варианты расцветки корпуса и ремешков.
Инсайдер сообщил, что Pixel Watch 4 выйдут в пяти цветовых вариантах и двух размерах — 41 мм и 45 мм, с различными материалами и цветами ремешков. Скорее всего, часы будут иметь толстый корпус, тонкие ободки и новый механизм беспроводной зарядки.
По словам Люпена, девайсы будут доступны в цветах: Чёрный / Обсидиан, Золото / Лимон, Лунный камень, Серебро / Ирис, Серебро / Фарфор для Wi-Fi и LTE соответственно.
Однако непонятно, будут ли цвета эксклюзивными для определённых размеров, об этом пока нет информации.
Касательно ремешков, инсайдер рассказал, что для Pixel Watch 4 будут доступны разнообразные варианты материалов и цветов ремешков. Это кожаный ремешок, спортивные и кожаные браслеты, металлические и эластичные браслеты.
Люпен уточнил, что должно быть следующее соотношение материалов и расцветки ремешков:
- Двухцветный кожаный ремешок: Нефрит;
- Active Band: Ирис, Лемонграсс, Лунный камень;
- Active Sport Band: Индиго, Лемонграсс, Лунный камень, Пион;
- Crafted Leather Band: Лунный камень;
- Metal Mesh Band: Матовый чёрный, Полированное серебро;
- Performance Loop Band: Лунный камень;
- Плетёный браслет: Индиго;
- Градиентные эластичные браслеты: Лемонграсс / Фрост, Лунный камень, Обсидиан / Газель, Пион / Ирис.