Инсайдер назвал все цвета корпуса и ремешков часов Pixel Watch 4

Новая утечка данных об «умных» часах Pixel Watch 4, предоставленная инсайдером Арсеном Люпеном, раскрыла варианты расцветки корпуса и ремешков.

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Инсайдер сообщил, что Pixel Watch 4 выйдут в пяти цветовых вариантах и двух размерах — 41 мм и 45 мм, с различными материалами и цветами ремешков. Скорее всего, часы будут иметь толстый корпус, тонкие ободки и новый механизм беспроводной зарядки.

По словам Люпена, девайсы будут доступны в цветах: Чёрный / Обсидиан, Золото / Лимон, Лунный камень, Серебро / Ирис, Серебро / Фарфор для Wi-Fi и LTE соответственно.

Однако непонятно, будут ли цвета эксклюзивными для определённых размеров, об этом пока нет информации.

Касательно ремешков, инсайдер рассказал, что для Pixel Watch 4 будут доступны разнообразные варианты материалов и цветов ремешков. Это кожаный ремешок, спортивные и кожаные браслеты, металлические и эластичные браслеты.

Люпен уточнил, что должно быть следующее соотношение материалов и расцветки ремешков: