Samsung продолжила терять долю на рынке умных часов

9 июля в Нью-Йорке Samsung представит свои новинки на мероприятии Unpacked. Ожидается, что помимо складных смартфонов компания покажет и новую серию умных часов — Galaxy Watch 8. Устройства получат новый «квадратно-круглый» дизайн. Учитывая падение продаж, для Samsung это крайне важный запуск.

По данным аналитиков Counterpoint, Samsung больше не входит в тройку лидеров по мировым продажам умных часов. Сейчас компания занимает 4-е место, уступив Huawei и Xiaomi. Особенно сильно продажи снизились в Европе и Северной Америке — двух ключевых рынках для бренда.

В то же время, в странах, где ценят более доступные устройства, продажи растут. Интересно, что модели в ценовом диапазоне $ 100−200 становятся популярнее, тогда как совсем бюджетные часы — менее востребованы.

Хотя статистика касается только первого квартала 2025 года (до выхода новых моделей), ситуация всё равно выглядит тревожно для Samsung. Поэтому Galaxy Watch 8 должны стать настоящим прорывом, чтобы вернуть интерес покупателей, считают аналитики.