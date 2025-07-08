Блогер сравнил базовый Honor 200 с Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал об особенностях HONOR 200, Redmi Note 14 Pro и 14 Pro+, а также о том, какой из них выгоднее покупать.

© YouTube/Quke.ru

Redmi 14 Pro даже в версии с LTE на фоне HONOR 200 показывает себя слабо. Всё потому, что у него хуже процессор (Helio G100 Ultra) и камеры.

При одинаковых габаритах дисплея, ёмкости аккумулятора HONOR ощущается тоньше, легче, лучше лежит в руке. Правда, по влагозащите интереснее Redmi: у него она полноценная - по стандарту IP68. Что касается комплектации, то у HONOR нет чехла, тогда как вместе с 14 Pro+ вы его получите.

Дисплей у Xiaomi изогнутый, а у HONOR ровный, но с изогнутыми краями. В остальном экраны смартфонов практически идентичны.

Что касается процессора, то на HONOR стоит Snapdragon 7 Gen 3, а на Redmi - Snapdragon 7s Gen 3. На 5% лучше по производительности, конечно, HONOR 200, но в повседневной жизни это не заметно.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Оба устройства имеют батарею на 5000 мА*ч. Зарядка при этом у HONOR на 100 Вт, у Xiaomi на 120 Вт. До 100% заряжаются обе модели с одинаковой скоростью, но автономность немного лучше у HONOR: 38% против 47% заряда к концу дня.

По детализации, натуральности, цветам снимков лидирует Redmi. Но это касается исключительно основного модуля камеры. В качестве ширика значительная разница уже в пользу HONOR. То же самое касается оптического зума и селфи-фото.

Вывод

В целом HONOR 200 и Redmi Note 14 Pro+ - прекрасные смартфоны. Влагозащита - серьёзное преимущество Redmi, но по корпусу, весу, ощущению в руке лучше HONOR. По автономности всё примерно одинаково, но оптимизация тоже лучше у HONOR. Основная камера более качественная у Redmi, но суммарно все модули камер лучше снимают у HONOR.

Для обывателя, который не разбирается в смартфонах и хочет попробовать что-то новое, предпочтительнее будет HONOR 200. Он точно сейчас стоит своих денег и его имеет смысл купить тем, кто хочет хороший смартфон, но не Samsung или iPhone.