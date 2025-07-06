Жители Санкт-Петербурга остались без мобильного интернета

В Санкт-Петербурге местные жители столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета. Часть горожан жалуется на то, что он вовсе не работает. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, сбои были зафиксированы еще утром — сперва только в северной части города, однако позднее жалобы начали поступать и из других районов.

«В половине города не работает мобильный интернет», — заявил один из горожан.

Кроме того, из-за этого резко подскочили цены на такси.

Помимо этого, с проблемами в работе мобильной связи сообщают и жители Ленинградской области.

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