В Египте найден саркофаг с "облагороженным" портретом чиновника

У подножия мавзолея Ага-Хана в Асуане (Египет) сделана сенсационная находка: великолепно сохранившийся древний саркофаг с искусно выполненным скульптурным портретом на крышке.

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Как сообщает La Brujula Verde со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта, открытие принадлежит международной команде, работавшей в древнем некрополе Асуана. Ими обнаружен ряд ранее неизвестных гробниц.

Главной находкой стал двухметровый известняковый саркофаг исключительной сохранности. Он стоял на высеченном в скале основании внутри одной из усыпальниц, использовавшейся в разные эпохи - начиная с периода Птолемеев и позже, при римлянах.

Особое впечатление производит крышка: это тонко вырезанное скульптурное изображение погребенного человека с идеализированными чертами лица, выполненное с невероятной детализацией. Мужчина изображен в традиционном парике. Подобные портреты были характерны для Древнего Египта, но обычно украшали деревянные саркофаги; каменное исполнение делает эту находку уникальной.

По бокам саркофага обнаружены две колонки иероглифов. Расшифровка показала, что здесь покоился Ка-мсио, занимавший несколько высоких постов в древнем Асуане. Тексты содержат имена членов его семьи и молитвы богам о помощи усопшему в загробном мире.

Рядом с саркофагом Ка-мсио найдены и другие мумии, включая детские. Авторы открытия предполагают, что гробница со временем превратилась в семейную усыпальницу, где представителей рода хоронили рядом с влиятельным предком.