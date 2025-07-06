В USB-разъеме Nintendo Switch 2 нашли разочаровывающую особенность

Новая портативная консоль Nintendo Switch 2 столкнулась с серьезными ограничениями в использовании сторонних док-станций и аксессуаров. Причиной стало применение компанией Nintendo проприетарных протоколов связи и шифрования через порт USB-C, что препятствует работе устройств от других производителей. Об этом сообщает издание The Verge.

© Газета.Ru

Для активации видеовыхода консоль и официальная док-станция обмениваются более чем 30 зашифрованными сообщениями на уникальном «языке» Nintendo. Тестирование показало, что Switch 2 игнорирует стандартные протоколы USB-C Power Delivery (PD) и требует специальной аутентификации, которую большинство сторонних хабов и док-станций пройти не могут. Предположительно, для этого используется специальный чип.

На данный момент известно лишь об одном совместимом устройстве — док-станции Antank S3 Max, которая, по всей видимости, способна имитировать проприетарный протокол Nintendo. Однако даже ее производитель предупреждает, что будущие обновления прошивки консоли могут изменить ключи аутентификации и нарушить совместимость.

Эта неопределенность уже повлияла на рынок аксессуаров. Крупный производитель Jsaux, известный своими док-станциями для оригинально Steam Deck, официально приостановил разработку продуктов для Switch 2 из-за внедренных Nintendo ограничений.