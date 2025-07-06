Путин рассказал о народных кибердружинах, бьющихся за Россию

Народные кибердружины России сегодня насчитывают уже 60 тысяч опытных бойцов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Все для Победы!», передает сайт Кремля.

«Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае, бьются за страну, за правду, отстаивают наши интересы на цифровом поле боя», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в настоящее время участники кибердружин выявляют вредоносный контент, пресекают провокации и выявляют ложь. По словам российского лидера, их работа является важнейшим направлением.

6 июля Путин второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия», где посетил форум «Все для победы!». В ходе мероприятия глава государства планировал вручить премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».