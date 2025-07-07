В DxOMark обновили рейтинг смартфонов с лучшими камерами

Специалисты лаборатории DxOMark пересмотрели подход к тестированию камер смартфонов, внедрив новую методику оценки, что повлияло на расстановку сил в рейтинге. В результате часть моделей прошла повторную проверку, а список лидеров заметно изменился. Об этом сообщает IXBT.

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Первое место в обновленном рейтинге занял флагман Oppo Find X8 Ultra, набравший 169 баллов. На втором месте оказался Huawei Pura 70 Ultra с результатом 163 балла, который ранее возглавлял рейтинг. Замыкает тройку iPhone 16 Pro Max, получивший 161 балл, что стало неожиданным результатом на фоне конкурентов.

Кроме того, по новой методике были протестированы Google Pixel 9 Pro XL (160 баллов) и Xiaomi 15 Ultra (159 баллов).

При этом в рейтинге до сих пор отсутствуют флагманские Vivo X200 Pro и X200 Ultra, несмотря на признание этих моделей одними из лучших камерофонов по версии ряда отраслевых изданий и блогеров.

DxOMark — это независимая лаборатория, специализирующаяся на тестировании и сравнении качества камер, аудио, дисплеев и аккумуляторов в смартфонах и другой электронике. Компания использует собственные методики оценки, основанные на объективных замерах и реальных сценариях использования. Рейтинги DxOMark часто цитируются в отраслевых СМИ и используются производителями как маркетинговый инструмент.