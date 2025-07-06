В сеть утекли цены новых часов Samsung

В преддверии официальной презентации Galaxy Unpacked, которая запланирована на 9 июля, в интернет просочилась исчерпывающая информация о новой линейке умных часов Samsung. В частности, как пишет GizmoChina, инсайдеры раскрыли европейские цены на три грядущие модели: Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic и флагманскую Galaxy Watch Ultra.

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Базовая модель Galaxy Watch 8 будет представлена в двух размерах — 40 мм и 44 мм. Оба варианта получат Super AMOLED дисплей с рекордной яркостью 3000 нит, корпус из армированного алюминия и сапфировое стекло для защиты. Младшая версия будет оснащена аккумулятором на 325 мАч, в то время как старшая получит батарею емкостью 435 мАч. За производительность всех устройств будет отвечать новый чипсет Exynos W1000 в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Для ценителей классики подойдет модель Galaxy Watch 8 Classic в 46-миллиметровом корпусе из нержавеющей стали и с фирменным вращающимся безелем для навигации. Эта версия получит увеличенный до 64 ГБ объем хранилища и аккумулятор на 445 мАч. Топовая модель Galaxy Watch Ultra в 47-миллиметровом титановом корпусе сможет похвастаться самым ёмким аккумулятором на 590 мАч, 64 ГБ памяти и уникальной функцией — сиреной экстренной помощи громкостью 86 дБ.

Согласно утечке, цены в Европе начнутся от €380 (примерно 35,3 тыс. руб. по курсу на 6 июля 2025 года, – «Газета.Ru») за 40-миллиметровую версию Watch 8 с Bluetooth и достигнут €460 (около 42,7 тыс. руб.) за 44-миллиметровую модель с поддержкой 4G. Стоимость Galaxy Watch 8 Classic составит €530 (49,2 тыс. руб.) за версию с Bluetooth и €580 за вариант с 4G (53,8 тыс. руб.). Флагманские Galaxy Watch Ultra с модулем связи 4G обойдутся покупателям в €700 (почти 65 тыс. руб.).

Официальное подтверждение всех характеристик и цен ожидается на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 9 июля.