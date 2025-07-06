Пролетающий через Солнечную систему объект назвали инопланетным кораблем

Таинственный межзвездный объект попал в объектив камеры, пролетая через Солнечную систему. Ученые считают, что это может быть инопланетный космический корабль.

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Загадочный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему, впервые попал в объектив камеры, пишет Daily Mail.

Ученые со всего мира теперь подтвердили, что этот неожиданный гость, впервые замеченный НАСА 1 июля, прибыл из космоса от далекой звезды. Официально названный 3I/ATLAS, объект имеет длину 20 км и мчится к солнцу со скоростью 135 000 миль в час.

Теперь, используя мощный телескоп на Гавайях, Европейское космическое агентство (ЕКА) сняло первое видео с 3I/ATLAS во время его путешествия в космосе.

Как видно из короткого видео, объект чрезвычайно яркий, что означает, что он либо во много раз больше любого другого межзвездного объекта, либо имеет другой источник освещения, пишет Daily Mail. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это дополнительное освещение вызвано тем фактом, что 3I/ATLAS является активной кометой, которая при приближении к Солнцу образует светящийся "ком" из льда и газа.

Однако один профессор Гарварда утверждает, что это не может быть объяснено естественными причинами. Профессор Ави Леб, физик из Гарвардского университета, сказал MailOnline: "Если это не комета, то ее большая яркость стала бы большим сюрпризом и потенциально свидетельствовала бы о неестественном происхождении, возможно, от искусственного освещения".

Объект 3I/ATLAS был обнаружен в виде слабого светящегося пятнышка телескопом НАСА "Система последнего предупреждения об ударе астероида о землю" (ATLAS).

С тех пор астрономы-профессионалы и любители по всему миру прилагают все усилия, чтобы собрать больше данных. Ученые быстро проанализировали старые данные, чтобы найти наблюдения за объектом, которые ранее были пропущены, в процессе, называемом предварительным обнаружением. Объединив эти данные с сотнями новых наблюдений, ученые смогли официально подтвердить, что 3I/ATLAS является межзвездным объектом.

В настоящее время 3I/ATLAS находится на расстоянии 670 миллионов километров от Земли, а его траектория и невероятная скорость означают, что он, должно быть, проходит через нашу солнечную систему после того, как был выброшен своей собственной звездой. НАСА прогнозирует, что он достигнет своей ближайшей точки к Солнцу 30 октября на расстоянии 210 миллионов километров, пройдя как раз в пределах орбиты Марса. К счастью, объект не представляет угрозы для Земли и пройдет на расстоянии около 240 миллионов километров от своей ближайшей точки, не причинив ей вреда. Это всего лишь третий случай, когда ученым удается обнаружить межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему, констатирует Daily Mail.

Первым был объект Оумуамуа в 2017 году, за ним последовала комета Борисова в 2019 году, пишет издание. Когда Оумуамуа был впервые обнаружен, определенные аномалии в его вращении и скорости побудили профессора Леба и его соавтора, доктора Шмуэля Биали, предположить, что он может быть инопланетного происхождения.

Профессор Леб говорит: "На Оумуамуа наблюдалось значительное ускорение, не связанное с гравитацией, что было аномальным, учитывая отсутствие испарения".

Аналогичным образом, профессор Леб теперь предполагает, что 3I/ATLAS может быть похожим типом инопланетного корабля.

Хотя эксперты утверждают, что нет никаких доказательств в поддержку этой идеи, некоторые исследователи говорят, что мы пока не можем исключать такую возможность.

Профессор Майкл Гарретт, директор Центра астрофизики Джодрелл Бэнк, сказал MailOnline: "Определенно, необходимы дополнительные наблюдения".

На вопрос, может ли этот объект быть инопланетным кораблем, профессор Гаррет ответил: "Кто знает - это может быть так, - вот почему будет важно провести как можно больше различных измерений, чтобы проверить все гипотезы".

"Маловероятно, что это так, но это не значит, что мы не должны проверять, – комментирует ученый. – Мы мало что знаем об этих межзвездных объектах, поэтому узнаем больше каждый раз, когда сталкиваемся с ними".

Однако профессор Гаррет добавляет, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что объект является инопланетным по своей природе, и, скорее всего, это "ледяное тело, которое вырвалось из другой планетной системы и случайно оказалось в Солнечной системе".

В настоящее время подавляющее большинство свидетельств указывает на то, что 3I/ATLAS - это комета, небольшое тело, состоящее из замерзших газов и льда. Это связано с тем, что астрономы обнаружили туманную оболочку из газа и пыли, известную как кома, окружающую объект, поскольку он нагревается солнцем.

Основываясь на этих наблюдениях, НАСА и ЕКА теперь достаточно уверены, чтобы подтвердить, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой. Это также объясняет, почему 3I/ATLAS такой яркий.

Доктор Марк Норрис, астроном из Университета Центрального Ланкашира, рассказал MailOnline:

"Этот объект все еще находится довольно далеко от Солнца, так что вы можете ожидать, что по мере приближения к нему облако вещества будет увеличиваться в размерах; и это должно стать ясно по мере того, как мы будем проводить больше наблюдений в будущем”.

Однако к тому времени, когда комета достигнет своей ближайшей точки к Земле, она будет скрыта за Солнцем, поэтому астрономам придется подождать, пока она вновь не появится в декабре, чтобы провести наилучшие наблюдения.