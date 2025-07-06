Ученый рассказал, что будет после таяния крупнейшего айсберга

Самый крупный в истории айсберг откололся от Антарктиды и растает. О последствиях рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

«Разгрузка ледника Антарктиды, при котором лед попадает в океан, идёт и будет продолжаться. Конкретно этот айсберг вряд ли какое-то огромное имеет значение для уровня мирового океана. Хотя его площадь здесь кажется какой-то неимоверной, она чуть ли не в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга и сопоставима с площадью Москвы, но с точки зрения Антарктики, это, конечно, минимальные значения. Апокалипсиса он точно никакого не вызовет», – заявил ученый в интервью РИА Новости.

Айсберг откллолся еще в 1986 году, но в 2023 году начал дрейф в открытом море и рано или поздно полностью растает.

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