Земля поглощает тепло с пугающей скоростью: приведет ли это к катастрофе

Исследователи из ведущих университетов мира отметили, что энергетический баланс Земли за последние 20 лет значительно ухудшился. Если в начале 2000-х годов разница между поглощаемой и отражаемой энергией составляла 0,6 ватта на квадратный метр, то сейчас она достигла 1,3 ватта. Это означает, что глобальное потепление ускоряется, а человечество ждут более экстремальные климатические потрясения. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Как изменился энергетический баланс Земли Международная группа ученых из Сиднейского, Тулузского и Стокгольмского университетов проанализировала изменения в энергетическом балансе Земли за последние два десятилетия. Результаты оказались тревожными. Выяснилось, что планета стала поглощать значительно больше тепла, чем отдавать в космос. Это как банковский счет, на котором расходы вдвое превышают доходы. Если раньше система находилась в относительном равновесии, то теперь дисбаланс растет, и это напрямую влияет на климат, уточняет издание The Conversation.

Основные причины – увеличение концентрации парниковых газов, сокращение ледников, которые отражают солнечный свет, и изменения в океанических течениях. Все это приводит к тому, что Земля удерживает больше тепла, чем раньше. Что это значит для климата Ускоренное накопление тепла уже сейчас приводит к катастрофическим последствиям. Учащаются волны жары – периоды аномально высоких температур становятся дольше и интенсивнее. Усиливаются засухи и наводнения – испарение влаги растет, что нарушает круговорот воды в природе. Тают ледники и растет уровень моря. Можно ли остановить катастрофу Ученые подчеркивают: текущие изменения не временное явление, а долгосрочный тренд.

Однако у человечества еще есть шанс смягчить последствия. Для этого необходимо: сократить выбросы CO₂ – перейти на возобновляемую энергетику и повысить энергоэффективность; восстанавливать экосистемы – леса и океаны играют ключевую роль в регулировании климата; развивать технологии геоинженерии, например методы управления солнечной радиацией. Когда Землю ждет климатическая катастрофа Отдельное исследование климатологов показало, что в далеком будущем Землю ждет еще более суровое испытание. Из-за движения тектонических плит образуется новый суперконтинент, а солнечная активность усилится. Это приведет к глобальному перегреву, при котором средняя температура достигнет 20–25 °C (сейчас – около 15 °C).

Единственный шанс для человечества – развитие технологий, способных изменить законы природы. Пока эти сценарии кажутся далекими, но нынешние данные ясно показывают, что климатический кризис уже близко.