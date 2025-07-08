Gemini интегрируют с WhatsApp и другими Android-приложениями

Google проинформировала пользователей Gemini о грядущей интеграции ИИ с популярными Android-приложениями, такими как WhatsApp*, Сообщения и Телефон. Начиная с 7 июля, функциональность станет доступна всем пользователям, вне зависимости от статуса опции Gemini Apps Activity.

Даже при ее отключении, Gemini сможет отправлять SMS, отвечать на телефонные звонки и выполнять аналогичные действия в WhatsApp*. Важно отметить, что Gemini не получит доступ к чтению, анализу, добавлению или воспроизведению контента из мессенджера.

Портал Neowin подчеркивает, что для выполнения определенных действий в WhatsApp*, Google может задействовать Google Assistant или приложение Utilities, даже если интеграция WhatsApp* с Gemini отключена. Подобная формулировка вызывает определенные опасения.

Пользователи сохранят контроль над доступом Gemini к своим данным, имея возможность отключать отдельные расширения или полностью деактивировать Gemini Apps Activity. В целях безопасности и сбора обратной связи после обновления, Google будет хранить информацию об активности пользователей в течение 72 часов.*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.