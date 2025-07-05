Россияне пожаловались на работу мобильного интернета

Россияне массово жалуются на сбои в работе операторов связи. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

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По данным сервиса, пользователи жалуются на работу мобильного интернета. Больше всего сообщений поступает от жителей Московского региона и Санкт-Петербурга.

До этого был зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram. За час поступило более 3,4 тыс. жалоб, а общее количество сообщений о проблемах за сутки превысило 11,5 тыс. Больше всего данных о некорректной работе Telegram пришло из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Чаще всего россияне сталкиваются со сбоями в работе мобильного приложения, проблемами с получением уведомлений и нестабильной работой веб-сайта.

Согласно Downdetector, сложности есть и у пользователей Whatsapp. В Московским регионе и Санкт-Петербурге сбоит приложение и не приходят уведомления в мессенджере.