Астрономы РАН призвали землян «скрестить пальцы» из-за события на Солнце
В субботу Солнце выбросило в космос огромную плазменную структуру размером более 1 млн км. Астрономы говорят, что землянам стоит «скрестить пальцы», чтобы подобный протуберанец не отправился в сторону планеты. Видео феномена опубликовали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Ученые отмечают, что Солнце вновь поставило рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео было снято сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца. Оно «поражает воображение ничуть не меньше, чем предыдущие».
«На кадре новая гигантская плазменная структура размером более миллиона километров, выброшенная в сторону северного полюса солнечной системы между 9 и 14 часами по московскому времени», — пишут сотрудники Лаборатории солнечной астрономии.
Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект был зарегистрирован у противоположного южного полюса Солнца.
Всего за неделю Солнце покинуло не менее 6 сравнимых по размеру объектов. При этом ни один из них пока не задел Землю даже краем.
«За происходящим остается лишь также пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение», — резюмируют астрономы.