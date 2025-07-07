В Болгарии найдены 2000-летние мраморные портреты

Археологические раскопки на месте древнего римского города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии дали впечатляющие находки, датируемые II в. до н.э.-II в. н.э., сообщает Аrkeonews. Это спасательные раскопки на месте будущего газопровода между Болгарией и Грецией.

© Archaeologia Bulgarica

Среди интересных находок: скульптурные мраморные портреты, мужской и женский, обнаруженные в разграбленных гробнице. По словам профессора Людмила Вагалинского, директора раскопок, эти артефакты, вероятно, были частью погребальных рельефов, изображающих усопших. Они датируются I или II в.н.э., представляя собой пример изысканного искусства римского периода.

© Archaeologia Bulgarica

Не менее значима вырезанная в камне нетронутая гробница, в которой найдены пять чаш, кувшин и глиняная лампа, все датируемые II-I вв. до н.э. Исключительная сохранность этих сосудов дает бесценные сведения о древних погребальных ритуалах, практиковавшихся до господства Рима.

© Archaeologia Bulgarica

Некрополь также подарил археологам терракотовую фигурку кельтской богини Эпоны, глиняную игрушку, золотые украшения и богато оформленную двойную гробницу мужчины и женщины. Эти находки, датируемые разными веками, указывают на продолжительное и культурно насыщенное использование кладбища.

Гераклея Синтика была значительным античным городом, расположенным близ современной деревни Петрич, недалеко от греческой границы. Основанная в IV в. до н.э., вероятно, Филиппом II Македонским или Александром Великим, она процветала во время римского правления как региональный административный центр.

Стратегическое расположение города в долине реки Струма делало его ключевой торговой точкой между Балканами и Средиземноморьем. Находки в Гераклее Синтике не только расширяют понимание погребальных практик различных исторических эпох, но и демонстрируют богатое культурное взаимодействие фракийского, эллинистического, кельтского и римского влияния в регионе.