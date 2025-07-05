Пользователи смартфона Samsung пожаловались на тряску камеры

Некоторые пользователи смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra после установки июньского обновления столкнулись с физической вибрацией модуля камеры. Проблема заключается не в артефактах изображения, а в реальной механической тряске камеры, сопровождающейся шумом и снижением качества съемки, сообщает GizmoChina.

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Жалобы на проблему поступают от пользователей Reddit и официального форума Samsung. Хотя проблема не носит массового характера, она затрагивает не только Galaxy S25 Ultra, но и отдельные устройства предыдущих поколений, включая Galaxy S24 Ultra.

Samsung официально не комментировала проблему, однако, по информации Gizmochina, в ряде случаев пользователям уже заменили модули камеры по гарантии. Предполагается, что неисправность может быть связана с работой моторчика автофокуса сверхширокоугольного объектива. Несмотря на рост обращений после июньского патча, само обновление, по предварительным оценкам, не является причиной неисправности.

Ожидается, что 9 июля Samsung, кроме складных Samsung Galaxy Z Flip7 и Z Fold7, представит фирменное обновление One UI 8 на базе Android 16.