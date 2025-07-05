Инсайдер раскрыл некоторые характеристики будущего компактного флагмана OnePlus 15T

Инсайдер Йогеш Брар в соцсети Х рассказал о готовящемся к выходу преемнике смартфона OnePlus 13T, который находится в разработке. Речь идёт о модели OnePlus 15T.

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Новая утечка информации раскрывает планируемые обновления OnePlus 15T. Эта модель может получить улучшенную третью заднюю камеру. Возможно, это будет сверхширокоугольный объектив, поскольку в 13T уже есть широкоугольная и телеобъективная двойная камера.

Ожидается, что 15T будет оснащён аккумулятором большей ёмкости, возможно, около 7000 мАч. OnePlus 13T оснащён батареей ёмкостью 6260 мАч.

Дисплей OnePlus 15T останется компактным с диагональю 6,32". И в целом 15Т — компактный флагман, как и предшественник.

Касательно процессора Брар отметил, что устройство получит Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. За биометрию будет отвечать ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.