«Капсулу времени» XIII века откопали в развалинах дома в Смоленске

Археологи откопали в центре Смоленска «капсулу времени» XIII века. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

© Смоленская экспедиция ИА РАН / ВКонтакте

Участники экспедиции занимались раскопками здания, которое во второй половине XIII века сгорело и не было восстановлено до конца. Под основанием строения археологи обнаружили средневековую постройку славян с большим количеством бытовых предметов. Эксперты назвали находку «капсулой времени», которая оказалась погребенной под собственной крышей.

Эксперты считают, что находка датируется XII — XIII веками. При раскопках также обнаружили шиферные пряслица, разбитые горшки, обломки стеклянных браслетов, височное кольцо, нательный крест и другие предметы быта того времени.

— Завал лежал непотревоженным многие столетия. Бревна, доски пола, береста, обвал печи дают нам живую картину гибели жилища древних смолян, — сообщает сообщество экспедиции ИА РАН во «ВКонтакте».

До этого в Челябинской области археологи случайно обнаружили уникальные захоронения, возрастом более пяти тысяч лет. Ученые нашли две могильные ямы с тремя погребениями энеолитической эпохи. За сто лет исследований это лишь девятая подобная находка на Южном Урале.

Ученые продолжают исследования по всему миру. Так, археологи обнаружили в деревне Ком-эль-Нугус, в 40 километрах от Александрии, артефакты, которые могут приблизить ученых к разгадке тайны захоронения царицы Нефертити. По словам исследователей, изначально они изучали греческое поселение, но под эллинистическими слоями были найдены более древние строения.