Ученые предложили новую версию образования континентов

Ученые предложили двухступенчатую модель для объяснения своих открытий. Примерно 2,7 миллиарда лет назад плюм мантии вызвал образование толстых слоев базальта (вулканической породы, богатой железом и магнием) на морском дне. Затем, около 2,5 миллиарда лет назад, другой плюм мантии принес тепло, что вызвало частичное плавление нижних частей этих базальтов. Этот процесс произвел более легкие TTG-породы, которые в конечном итоге сформировали континентальную кору.

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