Астрономы оценили последствия вторжения межзвездного объекта в Солнечную систему

Юпитеру, Земле и Марсу ничем не угрожает, а с Солнцем разойдется как челн и айсберг в океане бурь - так, если обобщить оценки экспертов в России и за рубежом, оценивают вероятные последствия "вторжения" кометы 3I/ATLAS из межзвездного пространства.

"Это очень интересный с научной точки зрения объект, вторгшийся в Солнечную систему, - подтвердил российский астрофизик Дмитрий Бисикало. И, предвидя вопрос, лаконично добавил: - Опасности для Земли комета не представляет".

Академик РАН Дмитрий Бисикало известен как главный научный сотрудник Института астрономии РАН и заместитель научного руководителя НЦФМ (Национальный центр физики и математики - рядом с атомградом Саров в Нижегородской области).

Похожую оценку высказал и доктор физматнаук, профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. В диалоге с журналистами он напомнил, что внутри Солнечной системы непрерывно перемещаются различные космические объекты: кометы, метеороиды, астероиды, а также планеты и малые планеты. Потенциальную опасность для Земли представляют только те объекты, чья траектория пересекает земную орбиту. В случае с недавно обнаруженной кометой 3I/ATLAS причин для беспокойства нет, утверждает профессор Юрасов.

А как объект исследования она по-своему интересна. К этому дню у экспертов не осталось сомнений, что новое космическое тело A11pl3Z, обнаруженное 1 июля 2025 года сетью телескопов ATLAS, имеет межзвездное происхождение. И только третье по счету, открытое астрофизиками за все время наблюдений.

Осенью 2017 года был обнаружен астероид Оумуамуа, в августе 2019-го - комета 2I/Borisov, названная так в честь открывшего ее российского астронома Геннадия Борисова. Наблюдения, которые удалось провести за первыми двумя зарегистрированными пришельцами из других звездных систем, принесли важные сведения о структуре, свойствах и составе таких "странствующих" космических тел.

Третьему объекту из-за пределов Солнечной системы, обнаруженному в первый день июля, дали официальное имя 3I/ATLAS. А расчеты, проведенные с учетом орбиты, скорости и массы кометы-пришельца, указывают на то, что она пролетит на расстоянии в 1,6 астрономических единицы от Земли (а. е. - средняя дистанция между Солнцем и нашей планетой).

По тем же данным, с Солнцем она максимально сблизится в конце октября - на расстояние примерно 1,4 а. е. А после этого рандеву, полагают астрофизики, 3I/ATLAS покинет Солнечную систему, как ранее было с астероидом Оумуамуа и кометой Борисова.

Три месяца, что есть до октября, в двадцати обсерваториях мира планируют вести наблюдения за межзвездным объектом. Сейчас комета находится далеко от Солнца: по сообщениям в зарубежных источниках - "между орбитами пояса астероидов и Юпитером". Но движется со скоростью, которую в земных условиях трудно даже вообразить - около 209 тысяч километров в час. И под воздействием солнечной гравитации скорость будет возрастать. Называют и возможные размеры этого небесного тела - от 20 до 30 километров в диаметре.

Откуда и как можно увидеть комету 3I/ATLAS? И кому это доступно? По сообщениям в Сети, студент факультета астрофизики из Калифорнии с ником Астрафоксен уже опубликовал на платформе Bluesky фото 3I/ATLAS. Другой астроном-любитель Сэм Дин якобы обнаружил снимки того же объекта в данных системы ATLAS еще за период 25-29 июня.

Утверждают, что сейчас объект имеет звездную величину порядка 18 единиц - при том, что самые яркие звезды на орбите имеют первую звездную величину, а самые тусклые - шестую. Шанс "разглядеть" комету 3I/ATLAS более детально надеются получить в октябре, когда она приблизится к орбите Марса. В компании Space Initiatives (США) лелеют надежду, что гостью издалека удастся зафиксировать с помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который был запущен в 2005 году, а с 2006-го работает на орбите Красной планеты.